Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. На предвыборном съезде КПРФ названы кандидаты от коммунистов на предстоящих выборах в Государственную думу по одномандатным округам, в том числе по трем округам, сформированным в Ленинградской области.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ Флаг КПРФ

По Волховскому одномандатному округу от КПРФ будет баллотироваться глава администрации деревни Бережки Владимир Ожерельев, по Кингисеппскому округу конкуренцию спикеру Думы Сергею Нарышкину составит депутат Госдумы Николай Кузьмин, по Всеволожскому округу выставляется экс-ректор Университета физической культуры имени Лесгафта Владимир Таймазов. Соответствующее решение было озвучено на XVI внеочередном съезде партии в Подмосковье, сообщила корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ленинградского областного комитета КПРФ Регина Илларионова.

Отметим, Владимир Ожерельев, Николай Кузьмин и Владимир Таймазов также идут по общему партийному списку КПРФ в Петербурге и Ленобласти, вместе с замдиректора ООО «СитиТрансСевер» Вадимом Гишковым от области и еще семью петербургскими кандидатами. Всего на выборы от партии по списку идут 394 человека (региональные группы плюс общефедеральная часть).

Федеральную десятку возглавил лидер партии Геннадий Зюганов. Вместе с ним в общефедеральную часть вошли вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая, физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов, секретарь ЦК по оргвопросам Юрий Афонин, зампреды ЦК КПРФ Иван Мельников и Владимир Кашин, а также члены президиума ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Сергей Решульский, депутат Госдумы Ваха Агаев и секретарь ЦК Казбек Тайсаев. Все перечисленные уже входят во фракцию КПРФ в Госдуме.

Отметим, что в списке не оказалось председателя комитета по промышленности Сергея Собко и экс-акционера ЮКОСа Сергея Муравленко, много лет представлявшего фракцию КПРФ в Госдуме.

Добавим, до конца июня станут известны кандидаты в депутаты Госдумы от «Справедливой России» и ЛДПР. «Единая Россия» назовет кандидатов на выборы в Госдуму сегодня, 27 июня.

Напомним, в выборах депутатов Государственной Думы в 2011 году приняли участие 680 тысяч 545 избирателей Ленинградской области, что составляет 51,51% от общего числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования наибольшее число голосов получил федеральный список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 33,03% (224 тысячи 332 голоса). Партия «Справедливая Россия» набрала 25,30% (171 тысяча 860 голосов). За «Коммунистическую партию Российской Федерации» проголосовало 17,39% избирателей (118 тысяч 105 избирателей). «Либерально-демократическая партия России» получила 14,98% (101 тысяча 773 голоса). Партии, не преодолевшие 7-ми процентный барьер: партия «Яблоко» — 5,02%, «Патриоты России» — 1,19%, «Правое дело» — 0,65%.