Калуга, 27 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области проводится доследственная проверка по факту утопления 4-летнего мальчика в пруду, расположенном в селе Корекозево Перемышльского района.

kaluga24.tv Cледственные органы проводятся проверочные мероприятия

Как сообщил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУ СК России по Калужской области Виталий Гудзь, по предварительным данным, 26 июня малолетний ребенок и его родители находились на берегу пруда. В какой-то момент родители заметили исчезновение ребенка.

В ходе самостоятельных поисков взрослые обнаружили ребенка в воде в бессознательном состоянии. Мальчик был доставлен в районную больницу, однако спасти его не удалось. По предварительным данным смерть наступила от утопления в воде.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки также будет дана юридическая оценка действиям родителей погибшего, которые допустили пребывание малолетнего на водоёме без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, в этом году, это уже второй случай гибели детей на воде. Как сообщало ИА REGNUM, ранее на реке Протва в окрестностях города Обнинска утонул 9 летний мальчик.