Вильнюс, 27 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. «Родившись из экономической интеграции Европы, ЕС все глубже заходил в огород суверенных сил государств, стремясь стать более сильным политическим союзом. Мы можем оправдать это тем, что экономический союз невозможен без политической интеграции, но это необязательно убеждает граждан и не объясняет, где находятся границы этой политической интеграции. Brexit, возможно, и не прикончит ЕС, но у руководителей ЕС головная боль точно будет. А самым трудным вопросом будет — что сохранить? Экономический союз или политическую интеграцию?» — заявил депутат Сейма Литвы от Рабочей партии Витаутас Гапшис, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 июня.

Цитата из т/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Головная боль

По его мнению, реакция руководителей ЕС на результаты референдума была быстрой — британцы должны как можно быстрее начать переговоры о выходе, чтобы была создана хотя бы какая-то ясность. Но все не будет так просто — Соединенное Королевство создает около 17% ВВП ЕС, поэтому переговоры о выходе, может быть, и можно начать быстро, но как будет с концом? Если переговоры будут «мягкие» и Соединенному Королевству будет разрешено сохранить главные преимущества экономического союза, не станет ли это сигналом для Нидерландов, французов или хотя бы для некоторых из них, что есть более удобный способ получения экономической выгоды, нежели постоянные переговоры в Брюсселе?

«С другой стороны, слишком твердая позиция в отношении британцев может быть очень болезненной с экономической точки зрения и для Соединенного Королевства, и для ЕС. Соединенное Королевство не только создает 17% ВВП ЕС, в нем проживает и около 65 млн жителей, а это огромный рынок. ЕС для новых стран, также и для Литвы, с самого начала был не только экономическим образованием, но и гарантом политической и национальной безопасности. Поэтому любое колебание ЕС — это потеря части национальной безопасности, даже если не знать окончательных условий выхода Соединенного Королевства. Смотреть сквозь пальцы на дальнейшие переговоры о выходе было бы очень небезопасно, так как это может затронуть не только нашу политическую безопасность, но и экономические и социальные вопросы сотен тысяч граждан Литвы», — отметил политик.

Удастся ли руководителям государств найти правильные решения, зависит и от того, искренне ли правительства будут договариваться о дальнейших действиях с гражданами и парламентами. Политика закрытых дверей в этой ситуации означает большой риск — вызвать еще больше недоверия граждан к ЕС, заключил он.