Рига, 27 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Латвийская армия активно обновляет свой технический потенциал, а количество ополченцев и военнослужащих увеличивается, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Раймонд Граубе, сообщает портал Rus.delfi.lv.

pixabay.com Совсем мало денег

Так, по словам Граубе, вооруженные силы планируют рекрутировать в 2016 году около 700 солдат. При этом командующий отметил, что НВС выполняет и социальные функции, поскольку предлагают работу людям без предварительных знаний в этой сфере. «Я сам слышал слова солдат — если бы не было возможности служить в армии, пришлось бы ехать в Англию», — поделился наблюдением командующий НВС.

Также, по словам Граубе в 2015 году в ряды Земессардзе (ополчение) вступили 1200 человек, а в 2016 уже 456 человек. Еще командующий НВС рассказал, что каждый год планируется вводить в строй по роте (более 30 единиц) тяжелой бронетехники, закупленной у Великобритании. На данный момент, по словам Граубе, в распоряжении армии всего 10 единиц техники.

В то же время, как заявил сам Граубе, эти проекты не начнутся ранее чем в 2020 году. «У нас не так много средств для того, чтобы все делать одновременно. И все же все это по-прежнему в наших планах», — отметил он.

Несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.

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