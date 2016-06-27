Вильнюс, 27 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Литве советник президента банка SEB Гитанас Науседа говорит, что нужно подождать, пока пройдут первые психологические реакции после референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 июня. Тогда можно будет делать первые выводы, в каком направлении будет двигаться Евросоюз.

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«Будет несколько этапов — на начальном будет много драмы. Финансовые рынки на результаты референдума отреагировали очень чувствительно. Думаю, в ближайшие недели такие решительные колебания закончатся, возможно, немного будут корректироваться курсы валют. Надеюсь, тогда все будет идти в том направлении, что Соединенное Королевство будет стараться добиться такого торгового режима, которое будут означать только незначительные изменения. Это соглашения по поводу свободной торговли, свободного движения капитала. Это необычайно важно для британцев. Наверное, британцам придется согласиться с определенными скидками, если они захотят похожую модель, как, например, у Норвегии. Но все это может продолжаться в течение 5 или 6 лет», сказал Науседа в эфире радиостанции Žinių radijas.

По словам экономиста, в этом случае трудно сказать, кто в худшем положении. «Хотя больше всего говорят о британцах, в глубоком смысле, несомненно, в ЕС возникнут огромные проблемы. В настоящее время в мировой экономике и так много затрудняющих факторов — это и проблемы Китая, его переориентирование от одной модели экономики к другой, неясная ситуация в США — что делать с процентной нормой, какое принять решение по поводу ужесточения денежной политики. Также и нефтяной рынок. Так что референдум в Соединенном Королевстве — еще один очень значительный фактор, который очень осложнит прогнозирование и предпосылки для восстановления экономики. Но подождем, пока первые психологические реакции после референдума пройдут, осядет пыль, и тогда будем делать первые выводы, посмотрим, в каком направлении будет двигаться Европа», — сказал Науседа.

Говоря о Литве, экономист отметил, что выход Великобритании из ЕС несомненно отразится на экономике Литвы. Весь комплекс при этом сегодня описать трудно, однако это может касаться как меньших дотаций Литве из ЕС, так и снижения потоков денежных переводов эмигрантов, для которых Великобритания всегда была самым популярным направлением эмиграции.