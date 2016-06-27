Ярославль, 27 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. 25 июня, в день 150-летия преподобного Серафима Вырицкого на его родине в деревне Вахрамеево Ярославской области была заложена часовня и памятный крест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинской епархии.

фото Рыбинской епархии участники крестного хода на пути в Вахрамеево

Деревня находится в 30 километрах от города Рыбинска, но добраться до нее очень сложно. Люди здесь давно не живут, дорог и коммуникаций нет. 10 лет назад здесь был установлен крест, указывающий на место рождения святого и место бывшей здесь когда-то его родной деревни.

«Добираться до места установки креста пришлось на вездеходах. Епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина, главу города Рыбинска Дениса Добрякова и гостей праздничных торжеств сопровождали на квадроциклах члены рыбинского клуба «4×4». Рыбинские квадроциклисты — частые гости в этих местах, через этот район проходят из маршруты, идущие из Майского в Арефино», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рыбинской епархии.

В установке креста участвовали епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, глава города Рыбинска Денис Добряков, настоятель Казанского храма села Вырицы протоиерей Георгий Преображенский, настоятель храма преподобного Серафима при Большом гостином дворе Санкт-Петербурга иерей Артемий Наумов, правнук преподобного Серафима Геннадий Муравьев.