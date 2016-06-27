Астрахань, 27 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. С начала года текущего года в Астрахани было уничтожено восемь партий просроченных лекарств. Такие данные, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 27 июня, прозвучали на последнем заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провел губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

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«В борьбе с некачественными лекарствами действовать необходимо жестко, важно пресекать любые «лазейки», так как от этого зависит жизнь и здоровье астраханцев», — отметил глава области.

Добавим, что качество медицинских средств сегодня можно определить даже без вскрытия упаковки — в регионе работает специальная мобильная экспресс-лаборатория. Также действует центр мониторинга безопасности лекарств.

Только в прошлом году в Астраханской области уничтожено 149 килограммов некачественных лекарственных препаратов, 23 наименования просроченных медизделий.

В числе прочих вопросов комиссия обсудила перспективы сотрудничества с коллегами из других регионов, механизмы противодействия незаконному обороту молочной продукции. Особое внимание губернатор призвал сконцентрировать на выявлении контрафакта астраханских производителей, поскольку «этот вопрос для региона не только экономический, в большей степени он имиджевый».

По мнению губернатора, «важно обеспечить чёткую координацию и комплексную работу всех ответственных структур, чтобы гарантировать качество потребляемой продукции и тем самым поддержать добросовестных отечественных производителей, выполняющих программу импортозамещения».

Напомним, лекарства с истекшим сроком хранения были выявлены в аптеке Володарской районной больницы в ноябре прошлого года. Кроме того, в ходе прокурорской проверки, выяснилось, что больница не в полном объеме снабжала свои структурные подразделения медицинскими изделиями и препаратами. Они недополучили натрий хлор, кетопрофен, новокаин, рибоксин, никотиновую кислоту, термометры, медицинские маски, скарификаторы. Районная прокуратура внесла представление главврачу больницы, потребовав устранить выявленные ей нарушения.