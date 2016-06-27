Таллин, 27 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. С 1 июля в Эстонии вступает в силу новая система оценки трудоспособности людей с ограниченными возможностями, которая вызывает нарекания и критику, как со стороны ее участников, так и специалистов. Об этом сегодня, 27 июня, сообщил эстонский телеканал ETV+, который в сюжете назвал реформу скандальной: «Заявленная цель этой скандальной реформы, касающейся 100 000 человек и их близких, — способствовать успешной интеграции на рынок труда людей с ограниченными возможностями и недугами различной тяжести. Между тем, она сама нуждается в костылях».

Игорь Ивашевич Знак «Инвалид»

Главный недостаток реформы для инвалидов Эстонии — то, что государство намеренно оценивать не нетрудоспособность, а трудоспособность таких лиц. Сначала изменения коснутся только тех, кто впервые оформляет частичную трудоспособность или полную ее потерю, а также тех, кто последний раз делал это до 2010 года. Всем остальным придется переоформить документы, при этом не в медицинском учреждении, как раньше, а в Кассе по безработице по итогам заседания специальной комиссии. Теперь такому лицу будут выплачивать не пенсию по нетрудоспособности, а пособие по трудоспособности — в зависимости от готовности такого лица прийти на рынок труда.

При этом пособия существуют только двух видов — по частичной трудоспособности и по полной утрате трудоспособности. Пособие при частичной трудоспособности — 192 евро в месяц, при полной утрате — 337 евро. По сравнению с прежней системой, в которой размер пенсии зависел от выраженной в процентах нетрудоспособности, люди с нетрудоспособностью выше 60%, скорее всего, потеряют в деньгах. Кроме того, если человек с частичной трудоспособностью начинает зарабатывать более 1012 евро брутто-зарплаты, то сумма его пособия начнет снижаться — на 50 центов за каждый «лишний» заработанный евро.

Между тем у многих таких людей есть значительные дополнительные расходы — на лекарства, вспомогательные средства, личных помощников и опорных лиц. Услуга опорного лица компенсируется в размере всего 1000 часов в год, а некоторым она нужна постоянно. Например, как быть человеку с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, который занимается интеллектуальным трудом, но при этом не может справиться с банальными бытовыми процедурами на рабочем месте? Для этого существует личный помощник, которого должно обеспечить местное самоуправление, но будут ли у него такие возможности, твердо ответить никто не может.

В Министерстве социальных дел Эстонии признают, что «реформа сырая», но верят, что проблемы удастся решить по ходу их возникновения. «Конечно, выявятся узкие места, о которых мы не подумали или которые мы не предусмотрели. Но я думаю, что возникающие проблемы мы сможем решить сообща», — сказал руководитель отдела политики занятости Министерства социальных дел Арне Кайлас.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстонская палата людей с ограниченными возможностями высказала претензии к принимаемым Министерством социальных дел решениям. Так, существующая инфосистема Департамента социального страхования технически устарела и может создать технические проблемы, которые приведут к задержкам социальных выплат. Также депутат парламента Маарика Туус-Лаул заявила, что на проведение данной реформы планируется потратить «огромные» суммы. По ее утверждению, если сегодня на оценку степени потери трудоспособности одним человеком затрачиваются примерно 10 евро, то после реформы — около 250 евро, а в Кассу страхования от безработицы Эстонии планируется нанять полтысячи новых чиновников.

Читайте также: Реформа рынка труда для инвалидов в Эстонии отложена на полгода