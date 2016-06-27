Рига, 27 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Латвийское общество не спешит «осуждать Россию за военную агрессию против Украины» и хочет, чтобы латвийские политики поддерживали хорошие отношения с Россией, с таким заявлением по итогам проведенного исследования выступил Центр безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны Латвии, сообщает LETA.

Valdemar Fishmen Флаг Украины

Отвечая на вопрос, как Латвии следовало бы налаживать отношения с Россией в контексте украинского кризиса, 35% опрошенных отдали предпочтение поддержанию хороших отношений с Россией и не хотели бы вмешательства в украинский кризис, а 26% предпочли бы маневрирование между позицией Запада в отношении украинского кризиса и необходимостью поддерживать хорошие отношения с Россией. 26% отдали предпочтение «твердому осуждению России за ее роль в украинском конфликте».

Также более 70% считают, что торговля с Россией имеет решающее значение для латвийской экономики.