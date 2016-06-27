Анкара, 27 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил 27 июня, что в процессе нормализации отношений с Россией виден прогресс, сообщает Reuters.

byegm.gov.tr Нуман Куртулмуш

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Анкаре, в ходе которой чиновник поприветствовал решение некоторых российских компаний снова нанимать граждан Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Турцией обострились после того, как 24 ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Пилот военного самолета был расстрелян боевиками в воздухе, еще один российский военнослужащий погиб в ходе операции по спасению второго члена экипажа сбитого самолета.