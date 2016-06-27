Москва, 27 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ожидает обновления состава верхней палаты парламента после выборов в сентябре, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня. «В девяти субъектах РФ пройдут выборы глав регионов, в 39 — парламентов», — напомнила она.

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Предстоящие выборы, которые изменят состав Совфеда, по словам Матвиенко, «это нормально, правильно, жизненно».

При этом, подчеркнула спикер Совфеда, направление в палату представителя региона — это исключительно прерогатива губернатора и парламента. «Консультации (с руководством Совфеда) могут быть, но только на добровольной основе», — уточнила она.