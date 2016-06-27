Красноярск, 27 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Красноярске завершается V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТФ). Программа фестиваля рассчитана на три дня и была увязана с программой празднования 388-летия Красноярска, церемония открытия состоялась 25 июня. Праздничное действие открылось торжественным парадом стран-участниц АТФ.

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Гостей и участников международного фестиваля приветствовал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. «Для Красноярска большой праздник и радость — принимать гостей со всего мира. Я уверен, что это будет уникальный фестиваль не только искусства, но и дружбы. Зрители и участники фестиваля лучше узнают культуру разных стран и разных народов, а также получат возможность установить доверительные отношения», — заявил он.

Как отметила в своем обращении к участникам фестиваля генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина Бокова, АТФ — это праздник музыки, искусства и межкультурного диалога на международном уровне.

Помощник министра культуры Красноярского края Наталья Федорова рассказала ИА REGNUM, что на протяжении своей истории фестиваль продемонстрировал заметный рост. «Это заметно в профессиональном уровне коллективов», — пояснила она, отметив, однако, что количество участников по сравнению с четвертым фестивалем сократилось.

В этом году АТФ собрал более 300 артистов из 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Аргентины, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Колумбии, Республики Корея, Мексики, Монголии, Панамы, США, Таджикистана, Узбекистана, Уругвая, Филиппин, Японии и России. Россия представлена артистами из Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Татарии, Бурятии, Хакасии, Тувы, Якутии.

«Количество участников меньше, но это не показатель», — подчеркнула Федорова. Она также напомнила, что данное мероприятие проводится раз в два года, и добавила, что планов по проведению шестого фестиваля пока нет. «На сегодняшнее утро, учитывая, что фестиваль официально еще не завершен, потому что работают выставки, пока еще планов на следующий фестиваль нет», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос о том, чем можно оценить эффект, результат данного культурного события, помощник министра сказала: «Во первых, мы можем оценить это количеством зрителей, посещающих мероприятие, полными залами. Билетная ситуация отражает заинтересованность публики. В День города на площади удалось собрать 16 тыс. человек».

Федорова также сообщила, что в ходе общения между художественными руководителями творческих коллективов в рамках фестиваля родились определенные проекты, но «пока они в секрете».

В программу АТФ вошли более 50 мероприятий, большая часть которых связана с разными направлениями музыкального искусства: классической и современной музыкой, фолком, джазом. Фестиваль включен в национальный календарь событий России и проходит под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ.