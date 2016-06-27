Калуга, 27 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В сельском поселении «Село Совхоз Чкаловский» Дзержинского района Калужской области, водитель школьного автобуса при высадке учащихся, родителей и детей, в том числе дошкольного отделения, вынужден парковать транспортное средства на близлежащей территории земельного участка, не имеющего какого-либо твердого покрытия.

Фото прокуратуры Дзержинского района Калужской области

В дождливую погоду детей высаживают прямо в огромную лужу, сообщила 27 июня корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Дзержинского района Дарья Меньшикова.

По ее словам, в нарушение Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией МО СП «Село Совхоз Чкаловский» не принято должных мер по предотвращению дорожно-транспортного травматизма около образовательных организаций. Вблизи территории образовательной организации МКОУ «Чкаловская СОШ» отсутствует парковочное место, сохранность подъездной дороги к учреждению надлежащим образом не обеспечена.

По данному поводу прокурор района внес главе администрации МО СП «Село Совхоз Чкаловский» представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений законодательства, должностное лицо подвергнуто дисциплинарному воздействию.