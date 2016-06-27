Москва, 27 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Специальные места для провоза велосипедов в поездах Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) необходимо организовывать в большем количестве, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель велодвижения «Русвелос», координатор проекта «Общественный ВелоКонтроль», вице-президент Федерации велоспорта Москвы Петр Дворянкин, комментируя заявление начальника по стратегическому развитию и инвестициям ГУП «Московский метрополитен» Романа Латыпова, что поезда МКЖД оборудуют велокреплениями.

velovek Велосипед на железной дороге

«То, что он говорит, что за раз в одном поезде можно будет провести до 12 велосипедов, — это, конечно, правильная решение. Наверное, только при обычном пассажиропотоке этого может быть и достаточно. Вопрос только в том, как часто будут ходить эти поезда. И если они будут ходить каждые пять минут — то, думаю, нормальное количество. Но в городе бывают массовые мероприятия: во время велоакций 12 мест не хватит», — считает Дворянкин.

Вице-президент Федерации велоспорта столицы отметил, что на данный момент пассажиры перевозят свои велосипеды без велокреплений в вагонах. «Там есть полка над сидениями. Велосипедисты обычно вешают велосипед за полку сидением вверх и таким образом перевозят», — уточнил он.

Эксперт также подчеркнул, что уровень развития велосипедной культуры в городе остается на низком уровне. По его словам, необходимо большее количество велопарковок, пандусов и камер видеонаблюдения вблизи железнодорожных станций.

«Кроме того, власти обещали три года назад еще велобоксы для хранения велосипедов во дворах жилых домов и возле транспортно-пересадочных узлов. Однако мы этого не наблюдаем», — добавил он.

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Напомним, власти Москвы начали организовывать велодвижение в городе в 2011 году, когда появилась первая велодорожка и массово начали открываться станции частного велопроката. По данным департамента транспорта столицы, на улицах города функционирует порядка 200 км велодорожек. Как заявила в 2015 году замглавы дептранса Алина Бисембаева, планируется установить более 900 бесплатных мест для долгосрочного хранения велосипедов. «Одноместные и двухместные велобоксы, в том числе двухъярусные, появятся к весне следующего года», — обещала она.

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