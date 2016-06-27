Лондон, 27 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Ученые получили сверхчеткие изображения Юпитера в тепловом и оптическом диапазонах с помощью расположенного в Чили телескопа VLT, сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории.

GooKingSword Юпитер

Ли Флетчер из британского университета Лестера и его коллеги представили фотографии в Ноттингеме, на встрече Королевского астрономического общества. Ученые работали над данными, полученными с телескопа, на протяжении года. Им удалось получить не только детальное изображение газового гиганта, но и пронаблюдать за движением клубов газа в его атмосфере.

Для этого астрономы выбрали из нескольких десятков снимков, сделанных телескопом в режиме серийной съемки, самые четкие, а затем свели их в одно изображение. На данный момент снимки VLT являются наиболее качественными, полученными до прибытия туда зонда «Юнона».

Автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона» (Juno), запущенная к Юпитеру 5 августа 2011 года, выйдет на орбиту планеты-гиганта 4 июля этого года. Аппарат будет исследовать атмосферу планеты, ее гравитационное и магнитное поля, а также проверит предположение о наличии у Юпитера твердого ядра.