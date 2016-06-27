Ташкент, 27 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишил женскую сборную Узбекистана одной квоты на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана Шахрилло Махмудов.

Henryar Допинг-контроль

По его словам, положительные пробы с 2013 года, обнаруженные у узбекских спортсменов, не более чем случайность.

«Молодые узбекские атлеты спокойно принимали такие средства, как анальгин, пенталгин и другие обезболивающие, а также антибиотики. Употреблялись они без каких-либо намерений. Теперь оказывается, что в их составе есть запрещенные элементы», — отметил Махмудов.

Спортивный чиновник подчеркнул, что в связи с усовершенствованием оборудования для проверки на допинг появляются новые результаты.

«Лабораторные проверки в 2013 году ничего противопоказанного в пробах не замечали, а сейчас, перепроверки дают положительные результаты», — уточнил он, добавив, что это «не снимает ответственности со спортивных властей».

Тренеры «должны быть очень внимательны и грамотны в этом вопросе, работать совместно со специалистами, шагать в ногу со временем», призвал Махмудов.