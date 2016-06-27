Рязань, 27 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор в отношении шести бывших сотрудников регионального управления Федеральной налоговой службы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, главный фигурант дела — бывший заместитель руководителя управления Алексей Новиков, приговорен к 8 годам колонии и штрафу в размере 35 млн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

Реальные сроки получили также еще четыре человека, один из фигурантов «отделался» штрафом. Всего осужденные должны заплатить в виде штрафов 149 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Новиков был задержан при получении взятки в январе 2014 года. В конце 2013 года Новиков вымогал у одного из рязанских предпринимателей денежные средства за возмещение НДС. Днем 23 января при получении в служебном кабинете взятки в размере 1 млн 140 тысяч рублей Новикова задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД России и региональных управлений МВД и ФСБ России.

Позже стало известно о том, что экс-заместитель начальника организовал целую преступную схему — Новиков получал взятки за возврат налога на добавленную стоимость, а его подчиненные были посредниками при передаче денег.