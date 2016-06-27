Бишкек, 27 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум.



Starkiller Карантин

Директор Госветинспекции Киргизии Калысбек Жумаканов сегодня, 27 июня, в ходе заседания Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил, что подчиненное ему ведомство усилило контроль на киргизско-казахской границе и провело проверку всех ранее зарегистрированных в Киргизии очагов сибирской язвы.

«В одном из районов Казахстана была заколота корова, мясо которой оказалось зараженным. Необходимо отметить, что сибирская язва может быть только в этом мясе, но по воздуху и воде она не передается. На данный момент для нас нет поводов для беспокойства, так как мы обеспечены медикаментами», — пояснил Калысбек Жумаканов.

В свою очередь депутат парламента Киргизии Мирлан Бакиров высказал мнение, что к подобным проблемам нужно относиться более серьезно, напомнив, что казахстанские власти посчитали нужны ввести карантин в отношении завозимого из Киргизии картофеля, часть которого оказалась зараженной паразитами.

ИА REGNUM напоминает, что 4 мая 2016 года Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временный запрет на ввоз картофеля из Киргизии. Причиной стали участившиеся в последнее время случаи поставки клубней, зараженных золотистой картофельной нематодой. Впоследствии, в начале июня 2016 года, запрет был снят по личному распоряжению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.