Париж, 27 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил 27 июня, что Великобритании необходимо решить, кто будет представлять страну на переговорах о выходе из ЕС, сообщает Reuters.

pixabay.com Флаг ЕС после Brexit

«Без сомнения, Великобритании необходимо решить проблему того, кто будет представлять её… отсюда мы сможем начать работу над повесткой дня и сроками», — подчеркнул глава французской дипломатии.

Дипломат также отметил, что предоставлением Лондону доступа на единый европейский рынок не является автоматическим. Это связано с тем, что сторонник выхода Великобритании из состава ЕС Борис Джонсон заявил ранее, что Соединенное Королевство имеет доступ к единому рынку без необходимости подписывать соглашение о свободе перемещения, как того добился рад стран, в частности, Швейцария.

«Существуют страны с доступом на рынок, но без свободы перемещения. Такова ситуация со Швейцарией. Он [доступ] не автоматический. Существует огромный список того, что нужно обсудить… я думаю, прежде всего нужно понять, чего конкретно хочет Великобритания», — добавил он.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу членства страны в Европейском союзе. Верх в плебисците одержали сторонники выхода страны из блока.

В свою очередь, премьер-министр страны Дэвид Кэмерон заявил 24 июня после объявления результатов референдума о том, что он уходит в отставку, а процессом официального выхода Соединенного Королевства из ЕС будет заниматься следующий глава правительства, который будет выбран на съезде партии в октябре.