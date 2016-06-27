Москва, 27 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Мужчина, который пытался пронести в метро дымовые шашки и магазины для автомата, задержан в Москве. Эти предметы пассажир метро нёс в большой сумке, вызвавшей подозрение у охранников, передаёт НТВ.

U.S. Marine Corps Действие дымовой шашки

Пассажира метро задержали на станции «Новоясеневская». Сотрудники службы безопасности метро обратили внимание на большую сумку в руках одного из мужчин: досмотр показал, что внутри лежат три дымовые шашки и несколько магазинов для автомата.

Опасные предметы были изъяты и переданы в руки сотрудников правоохранительных органов. Мужчину задержали.