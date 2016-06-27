Таллин, 27 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, начинается официальный коллективный отпуск для работников мэрии Таллина, который продлится до 31 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии столицы Эстонии, отметив, что вместе с администрацией мэрии ушли в отпуск и городские чиновники различных частей города — всего более 1500 человек. Следующее заседание горуправы Таллина состоится 10 августа.

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Отмечается, что в случае необходимости может быть созвано внеочередное совещание и во время коллективного отпуска. Также продолжают работу в прежнем режиме все структуры, связанные с обеспечением жизнедеятельности городских структур и хозяйства.

Последнее перед отпуском заседание мэрии прошло 22 июня.