Москва, 27 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Против бывшего чиновника мэрии Москвы, который избил девушку на Арбате, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил член общественного совета управления МВД по Москве, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.

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По его словам, ситуация продолжает оставаться на контроле. Дело возбуждено за разбитый телефон пострадавшей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июня на Старом Арбате в Москве произошел скандальный инцидент: пассажир иномарки напал на девушку, которая решила снять на видео, как водитель транспортного средства нарушает правила, заехав на пешеходную зону. Мужчина сильно ударил девушку по спине и разбил ее телефон