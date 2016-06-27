Улан-Удэ, 27 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Задымление в Улан-Удэ вызвано пожарами в Иркутской области, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июня, в правительстве Бурятии со ссылкой на данные Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Ylvers Дым от лесного пожара

Уточняется, что в пригороде Улан-Удэ 27 июня пожары не зарегистрированы. «Задымление города произошло из-за пожаров в Иркутской области. Там сейчас лесопожарная ситуация очень сложная. Поскольку столица республики располагается в рельефной низине, окруженной со всех сторон возвышенностями, из-за разницы давления дым оседает и задерживается на длительное время», — отметили в РАЛХ.

«По информации Главного управления МЧС по Иркутской области, в лесах Прибайкалья на 26 июня действовало 20 пожаров на площади более 15 тысяч гектаров», — говорится в сообщении правительства Бурятии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 27 июня зарегистрировано шесть действующих лесных пожаров на общей площади более 2,4 тыс. га в Хоринском, Муйском, Северо-Байкальском районах и в Баргузинском заповеднике. Еще четыре очага локализованы в Прибайкальском, Муйском, Баргузинском, Хоринском районах на общей площади около 3,5 тыс. га.