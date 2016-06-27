Ереван, 27 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. 26 июня в Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялась церемония подписания совместного заявления Католикоса всех армян Гарегина II и Папы Римского Франциска.

Photolure Католикос всех армян Гарегин II и Папа Римский Франциск

В заявлении говорится:

«Сегодня в Святом Эчмиадзине, духовном центре всех армян, мы, Папа Римский Франциск и Католикос всех армян Гарегин II, воздаем наши умы и сердца в благодарение Всевышнему за продолжающуюся и растущую близость в вере и любви между Армянской Апостольской Церковью и Католической Церковью в их общем свидетельстве евангельского послания спасения в мире, раздираемом борьбой, и полным стремлением к утешению и надежде.

Мы восславляем Пресвятую Троицу — Отца, Сына и Святого Духа, за предоставленную нам возможность собраться вместе в библейской земле Арарата, который стоит как напоминание о том, что Бог всегда будет нашей защитой и спасением.

Мы с духовной радостью и удовлетворением отмечаем, что в 2001 году по случаю 1700-летия провозглашения христианства как государственной религии Армении, Папа Иоанн-Павел II посетил Армению и был свидетелем открытия новой страницы в теплых и братских отношениях между Армянской Апостольской Церковью и Католической церковью.

Мы благодарны, что мы имели благодать быть вместе на торжественной литургии в соборе Святого Петра в Риме 12 апреля 2015 года, где мы выразили нашу волю, чтобы выступить против любых форм дискриминации и насилия, еще раз подчеркиваю то, что уже было заложено в Общей декларации Его Святейшества Папы Иоанна-Павла II и Гарегина II: «истреблении полутора миллиона армянских христиан обычно называют первым геноцидом ХХ века» (27 сентября 2001).

Мы славим Господа, что сегодня, христианская вера снова является живой реальностью в Армении, а также, что армянская церковь несет на своей миссии с духом братского сотрудничества между Церквами, поддерживая верующих в построении мира, солидарности, справедливости и мира.

К сожалению, мы наблюдаем огромную трагедию, происходящую перед нашими глазами: убийства бесчисленных невинных людей, перемещение лиц или вынужденная миграция из-за продолжающихся конфликтов на этнической, экономической, политической и религиозной почве на Ближнем Востоке и в других частях мира. В результате всего этого, религиозные и этнические меньшинства стали объектом преследований и жестокого обращения, страдание за свои религиозные убеждения стали повседневной реальностью. Мученики принадлежат ко всем церквам, и их страдания являются «экуменизмом крови», который выходит за пределы исторических разногласий между христианами, призывая всех нас продвигать видимое единство учеников Христа. Вместе мы молимся, через заступничество святых апостолов Петра и Павла, Фаддея и Варфоломея, ради изменения сердец всех тех лиц, которые совершают такие преступления, и тех, кто в состоянии остановить насилие.

Мы призываем лидеров стран прислушаться к мольбе миллионов людей, которые жаждут мира и справедливости в мире, которые требуют соблюдения их, данных Богом, прав, которые имеют насущную необходимость хлеба, а не пушки.

К сожалению, мы являемся свидетелями представления религии и религиозных ценностей в фундаменталистском обличии, которое используется, чтобы оправдать распространение ненависти, дискриминации и насилия. Оправдание таких преступлений на основе религиозных идей недопустимо, ибо «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (I Коринфянам 14:33).

Кроме того, уважение религиозных различий является необходимым условием для мирного сосуществования различных этнических и религиозных общин. Именно потому, что мы — христиане, мы призваны искать и реализовывать пути в направлении примирения и мира. В связи с этим мы также выражаем надежду на мирное урегулирование вопросов вокруг Нагорного Карабаха.

Памятуя о том, что Иисус учил Своих учеников, когда он сказал: «ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Матфея 25: 35−36), мы просим верующих наших Церквей открыть свои сердца и руки к жертвам войны и терроризма, беженцам и членам их семей.

Речь идет о чувствах нашего человечества, нашей солидарности, сострадании и щедрости, которые могут быть должным образом выражены только в непосредственной практической материальной помощи.

Мы признаем все, что уже сделано, но мы настаиваем на том, что требуется гораздо больше со стороны политических лидеров и международного сообщества, с тем, чтобы обеспечить право всех жить в мире и безопасности, отстаивать верховенство закона, защиту религиозных и этнических меньшинств, борьбу с торговлей людьми и контрабандой.

Секуляризация широких слоев общества, его отчуждение от духовного и божественного, неизбежно ведет к десакрализации и материалистическому видению человека и человеческой семьи. В связи с этим мы обеспокоены кризисом семьи во многих странах. Армянская Апостольская Церковь и Католическая Церковь имеют одно и то же видение семьи, основанной на браке, акте, свободно выраженном и основанном на верной любви между мужчиной и женщиной.

Мы с радостью подтверждаем, что, несмотря на продолжающиеся разногласия среди христиан, мы пришли к тому пониманию, что-то, что нас объединяет, гораздо больше того, что разделяет нас. Это твердая основа, на которой единство Церкви Христовой будет явлена, в соответствии со словами Господа, «да будут все едино» (Ин. 17:21).

За последние десятилетия отношения между Армянской Апостольской Церковью и Католической Церковью успешно вступили в новую фазу, подкрепленную нашими взаимными молитвами и совместными усилиями в преодолении современных вызовов.

Сегодня мы убеждены в исключительной важности дальнейшего развития этих отношений, вступая в более глубокое и более решительное сотрудничество не только в области теологии, но и в молитве и активном сотрудничестве на уровне местных общин, с целью полноценного общения и выражения единства.

Мы призываем наших верующих действовать в гармонии для продвижения в обществе христианских ценностей, которые эффективно способствуют построению цивилизации справедливости, мира и человеческой солидарности. Путь примирения и братства лежит перед нами. Пусть Святой Дух, который направляет нас на истину (Иоанна 16:13), укрепит наши реальные усилия, чтобы наводить мосты любви и общения между нами.

Из Святого Эчмиадзина мы призываем всех наших верующих присоединиться к нам в молитве словами Святого Нерсеса Шнорали: «Великий Господь, прими моления рабов Твоих, и любезно выполни наши ходатайства, через заступничество Пресвятой Богородицы, Иоанна Крестителя, первого мученика Святого Стефана, святого Григория Просветителя, Святых Апостолов, пророков, мучеников, патриархов, отшельников, дев и всех святых Твоих в небе и на земле. И Тебе, Неделимой Святой Троице, слава и поклонение во веки веков. Аминь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня с трёхдневным визитом в Армению прибыл Папа Римский Франциск.