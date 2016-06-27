Париж, 27 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, который был признан лучшим игроком матча Бельгия — Венгрия, поделился своими впечатлениями от прошедшей игры 1/8 финала чемпионата Европы.

Premier Season Эден Азар

«Мы заслужили победу, — цитирует Азара «Р-Спорт». — Мы могли забить больше, но вратарь соперника сделал несколько хороших сейвов. Но нас это не беспокоит. Мы счастливы, что сыграем в четвертьфинале».

При этом спортсмен добавил, что на данный момент сборная Бельгии ничего не добилась, мы только вышли в четвертьфинал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня сборная Бельгии переиграла команду Венгрии в 1/8 финала Евро-2016. Встреча, прошедшая в Тулузе (Франция), завершилась со счётом 4:0.

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