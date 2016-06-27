Калуга, 27 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Средства на капитальный ремонт, которые собственники в многоквартирных домах Калужской области ежемесячно с октября 2014 года уплачивают в виде взносов, региональный оператор хранит в банке, обладающем высокой степенью финансовой устойчивости, сообщила 27 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального Фонда капремонта Нина Борисова.

Иллюстрация коллаж пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области

По ее словам, один из крупнейших банков страны был выбран по результатам открытого конкурса. Основными критериями отбора кредитной организации являлись удобство, простота и доступность для населения.

На хранящиеся средства регулярно начисляются проценты. В настоящее время уже начислено 44 миллиона рублей, что довольно серьезная сумма.

Примерно столько же средств на капитальный ремонт многоквартирных домов собрали собственники целых муниципальных районов, таких, как Малоярославецкий или Дзержинский Калужской области.

Дополнительный источник используется исключительно на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме — крыш, фасадов, фундаментов, лифтов, инженерных коммуникаций.

Такое требование содержится в Жилищном кодексе Российской Федерации, и его соблюдение проверяют государственные контролирующие и надзорные органы, в число которых входят: министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Государственная жилищная инспекция, региональная Контрольно-счетная палата, Территориальное Управление Росфиннадзора, а также органы прокуратуры.