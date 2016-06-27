Таллин, 27 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Эстонии под защитой природного многообразия и сохранности мест обитания находится 22% государственной территории (вместе с территориальными водами). Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 июня, сообщили в Департаменте статистики со ссылкой на данные 2014−2015 годов.

ejaugsburg Сохраняя природу

Так, в стране числится пять общенациональных парков, 148 природных заповедников, 152 ландшафтных заповедника, 96 природоохранных территорий, 538 парков, 343 заказника, 1357 мест постоянного обитания и 1228 отдельных охраняемых природных объектов. Кроме того, в Красную книгу Эстонии занесены 568 охраняемых видов растений, животных, грибов и лишайника.

В 2015 году Центр управления государственными лесами (RMK) ввел в эксплуатацию самую длинную в Прибалтике туристическую тропу протяженностью 820 км. Она пролегает через 9 из 15 уездов страны по самым известным природоохранным местам материковой Эстонии. К 100-летию Эстонской Республики в 2018 году планируется открыть третью ветку тропы с северо-восточного в западном направлении.

В то же время сообщается, что за 10 лет с 2005 года доля охраняемых лесов в общей доле лесов страны заметно сократилась: с 23% до 15%. А доля строго охраняемых лесов остается примерно одинаковой — 10%.