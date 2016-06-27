Ярославль, 27 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. 24 июня в Музее современного искусства «Дом Муз» открылась мемориальная комната художницы Ариадны Соколовой. Открытие приурочено ко дню рождения художницы, долгое время являвшейся «ангелом-хранителем» музея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

Ариадна Соколова

«Дом муз» располагается на улице Чайковского в бывшем особняке известного ярославского хирурга Николая Бибикова, организатора первой в России мобильной скорой медицинской помощи и при этом автора одного из переложений «Слова о полку Игореве» и друга оперного певца Леонида Собинова. Здание музея является памятником истории и культуры под названием «Усадьба Бибикова: дом главный».

В конце 80-х годов XX века городские власти задумывались о сносе особняка — по причине аварийного состояния. Ариадна Соколова и ее соратники активно противодействовали этой идее. Благодаря им зданию был присвоен статус памятника истории и культуры. К концу 1990 года в бывшем особняке Бибикова, открылась художественная галерея, проходили творческие вечера, поэтические и музыкальные мероприятия. С 2010 года «Дом Муз» стал филиалом музея истории города Ярославля. В настоящее время музей современного искусства «Дом Муз» входит в состав Историко-культурного комплекса «Вятское». Особняк отреставрирован и приведен в порядок.

Последние годы Ариадна Соколова жила в особняке, поддерживая его статус культурного пространства: организовывала выставки, творческие встречи. Ее имя стало неотделимо от судьбы «Дома муз», название которому также придумала она сама. Теперь Ариадна Соколова вновь поселилась в созданном ею музее — уже в виде памяти. В мемориальной комнате представлены и ее картины из коллекции Музея истории города.

Ариадна Леонидовна Соколова — член Союза художников СССР и Союза художников России, лауреат ярославской областной премии им. А. М. Опекушина, заслуженный художник Российской Федерации. Произведения Ариадны Соколовой находятся в музеях Москвы, Ярославля, Рыбинска, Ужгорода, Еревана, Тбилиси, Орджоникидзе, во многих российских и зарубежных частных коллекциях.