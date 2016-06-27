Москва, 27 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В госкорпорации «Роскосмос» намерены приступить к разработке облегченного варианта ракеты-носителя «Протон-М» в рамках продолжения сотрудничества с Казахстаном по проекту «Байтерек», пишут 27 июня «Известия».

WikiImages Запуск ракеты

Задача проекта «Байтерек» состоит в создании на Байконуре космического ракетного комплекса для запуска российских ракет. Предполагалось, что с уже имеющихся на космодроме стартовых позиций будут запускать украинские ракеты-носители среднего класса «Зенит», однако из-за прекращения выпуска ракет «Южмашзаводом» проект остановился.

В России собираются построить новую ракету, запускать которую будут с той позиции, откуда ранее стартовали «Зениты». Носитель создадут на основе уже имеющихся ракетных двигателей, так, для первой ступени возьмут двигатель РД-171, пояснил изданию генеральный конструктор «Роскосмоса» по ракетным комплексам Александр Медведев. При этом стартовый комплекс для новой ракеты построит казахская сторона.

Однако, пока нет новой ракеты, будет модернизирован комплекс «Протон». Для удешевления запуска ракеты-носителя тяжелого класса решено убрать у «Протона-М» вторую ступень. Таким образом, стоимость носителя сократится на 25%, снизятся и затраты на выведение полезной нагрузки на орбиту. Модифицированный «Протон» сможет вывести на геопереходную орбиту (ГПО) до 5 т полезной нагрузки.

Компания SpaceX выводит спутники массой до 4,85 т на ГПО с помощью ракеты Falcon 9 за $61,2 млн, до появления на рынке Falcon коммерческий запуск «Протона» обходился в $100 млн. Из-за конкуренции российские носители уже опустились до ценовой категории, задаваемой Falcon 9.