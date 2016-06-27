Красноярск, 27 июня, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что регион должен увеличить объем инвестиций в региональную экономику до 30% ВРП. «Объем инвестиций должен достигать 30% валового регионального продукта (ВРП), т. е. превысить нынешний уровень в 1,5 раза. Это сложная задача, но ее надо ставить: вводить новые мощности, создавать рабочие места, получать дополнительные налоговые отчисления. Без этого мы не сможем решить те задачи, которые стоят перед краем как в экономической, так и бюджетной сферах», — заявил он.

Сайга20К Красноярский край. Богучанская ГЭС

Если верить данным, которые предоставляет краевое правительство, то заявленные Толоконским целевые показатели кажутся достижимыми. В ходе публичных слушаний, посвященных отчету об исполнении краевого бюджета за 2015 год министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Виктор Зубарев представил довольно оптимистичный доклад, согласно которому Красноярский край сумел избежать заметного экономического спада и сохранил стабильную ситуацию в социальной сфере, а по ряду отраслей в регионе в последнее время даже наблюдается существенный рост.

Зубарев признал, что в 2015 году российская экономика подверглась значительным испытаниям, хотя и списал экономический спад на «внешние факторы». «Снижение цен на основные экспортные товары, резкое ослабление курса национальной валюты, действие санкций и ответных экономических мер со стороны России — все это, конечно же, отражается на деятельности хозяйствующих субъектов в крае. Однако последствия всех этих изменений для края далеко не однозначны — наряду с негативными уже отмечены и положительные эффекты», — сказал он.

Как пояснил ИА REGNUM помощник Зубарева Алексей Елисеенко, западные санкции нельзя назвать однозначно негативным фактором, поскольку они стимулируют развитие собственного производства. «Тут действует комплекс различных факторов, которые на сегодняшний день играют роль в экономике страны и края, поэтому как-то однозначно трактовать это нельзя. Единственное, что можно с уверенностью сказать, это что ряд отраслей экономики Красноярского края сегодня наращивают альтернативное производство», — отметил он.

В частности, в крае начали работать импортозамещающие сектора — выпуск холодильной и морозильной техники в 2015 году увеличился на 15,5% по сравнению с 2014 годом, производство оборудования для алюминиевой и нефтегазовой отрасли выросло на 16 и 23%. Объем отгрузки промышленной продукции составил 1,5 трлн рублей, то есть на 18% больше, чем в 2014 году. Положительную динамику показали такие отрасли, как энергетика (рост на 3,3%), производство нефтепродуктов (на 19,7%), обработка древесины (на 2,5%).

Производство алюминия получило прирост на 5,6%, что связано с запуском завода в Богучанском районе. Агропромышленный комплекс в 2015 году дал продукции на 88 млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2014 году. Общая сумма привлеченных инвестиций в Красноярский край составила 395 млрд рублей, так что по этому показателю он вошел в десятку ведущих регионов страны (30% инвестиций в Сибирском федеральном округе и 3% — в России). Красноярский край также занял первое место среди регионов Сибирского федерального округа (СФО) по размерам валового регионального продукта: в прошлом году этот показатель составил 1,8 трлн рублей.

Также Красноярский край в 2015 году добился рекордного производства золота. Благодаря реализации проектов по реконструкции, модернизации и замене оборудования золотоизвлекательных фабрик в крае удалось добыть свыше 40 тонн золота. Началась добыча драгметалла на новом Попутнинском месторождении в Мотыгинском районе.

Также в крае удалось не допустить заметного ухудшения некоторых социальных показателей. Например, уровень безработицы не превысил 1,3%, при том, что средний уровень по Сибири составляет 1,7%. Рост потребительских цен составил 10,6% (средний по РФ — 12,9%).

Таким образом, как бы ни было соблазнительно свалить вину за кризисное состояние экономики на «происки врагов», главным источником экономических трудностей является неполноценность хозяйственного механизма, его переориентация на западный рынок в 90-е годы, а также прозападная ориентация отечественной финансовой сферы.

Ранее в интервью ИА REGNUM экономист Владислав Клочков заявил: «В основном, наш экономический блок ввергает страну в состояние дефляционной депрессии. С другой стороны, порой его действия стимулируют и инфляцию. Грубо говоря, вместо того чтобы давать возможности для импортозамещения, для развития производства, которое насыщало бы рынок и позволяло сбить ценовые скачки, уменьшить зависимость от валютных курсов, экономический блок жадничает, не дает кредитных ресурсов и держит курс на откачку денежных средств за рубеж».