Майкоп, 27 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Адыгее четырех туристических объекта, в которых на летний период размещены детские оздоровительные лагеря, подверглись дополнительным выездным проверкам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры 27 июня, инспекции организовала прокуратура республики совместно с работниками прокуратуры Майкопского района в связи с началом летнего оздоровительного сезона и трагическими событиями, произошедшими в детском лагере в Республике Карелия.

01.mchs.gov.ru Профилактические встречи в лагерях Адыгеи

Особое внимание проверяющие обратили на исполнение требований законодательства об обеспечении безопасности детей, в том числе во время купаний в водоемах, пеших прогулок и иных мероприятий.

Без нарушений не обошлось. В частности, при трудоустройстве в качестве вожатых руководители детских оздоровительных лагерей не требовали с будущих сотрудников предоставления сведений о наличии либо отсутствии у них судимости. Кроме того, не было организовали обучение сотрудников пожарно-техническому минимуму, не разработан план эвакуации граждан при пожаре.

В адрес руководства детских оздоровительных учреждений направлены представления с требованием незамедлительного устранения нарушений. За нарушение трудового законодательства и требований пожбезопасности Ввиновные лица ответят согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые внеплановые проверки детских лагерей по всей России начались после трагедии в Карелии. 14 подростков утонули 18 июня на озере Сямозеро. Несмотря на предупреждение МЧС о шторме, воспитанников лагеря «Парк-отель «Сямозеро», отправили в поездку на лодках и рафтах.

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По информации МЧС, по статистике с начала 2016 года на водных объектах Республики Адыгея зарегистрировано пять происшествий, в которых погибли пять человек. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 10 происшествий, повлекших гибель 10 человек, в том числе одного ребёнка.

Как отметил начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Мурат Хутыз, наибольшее количество несчастных случаев с людьми на водоёмах происходит по причинам нарушения правил безопасности на воде, в том числе купания в необорудованных для этого местах. Такой трагический случай произошел 21 июня. Вечером во время отдыха на водоеме в поселке Родниковый пропала 9-летняя девочка, родители не смогли самостоятельно ее найти. К поискам были привлечены спасатели, а также сотрудники МЧС. Утром 22 июня в водоеме было найдено тело ребенка.

Добавим, что в 2015 году в летних оздоровительных лагерях Адыгеи не было допущено чрезвычайных происшествий. В 2016 году компетентными органами также проведены все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности летнего отдыха и оздоровления детей.