Липецк, 27 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Липецке на Центральной набережной 26 июня пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, угрожая убить отдыхающих, передает портал LipetskMedia.

ut.by Стрельба из пистолета

Один из участников происшествия сообщил, что мужчина в нетрезвом виде ссорился с подростками и угрожал им, после чего в конфликт вмешались взрослые отдыхающие, и мужчина на некоторое время исчез. Позже он вернулся в сопровождении нетрезвой спутницы и с пистолетом, из которого попеременно целился в отдыхающих. Обезвредить неизвестного смогли мужчины, которые отдыхали на набережной с семьями и маленькими детьми. Нападавшему удалось сделать один выстрел, но никто не был ранен.

Неизвестного задержали, в отношении мужчины сейчас возбуждено административное дело. Пистолет у него изъяли, и, возможно, мужчину лишат права на ношение оружия. Местные СМИ предположили, что преступник имеет отношение к правоохранительным органам, так как при задержании он угрожал своими связями, однако портал LipetskMedia со ссылкой на начальницу пресс-службы областного МВД Наталью Маслакову опроверг эту информацию.