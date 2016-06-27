Рига, 27 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В последние дни из-за сильной жары в Латвии пострадал 61 человек, в том числе 11-дневный младенец, сообщает LETA со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

Букша отметила, что из-за жары страдают не только пожилые, но и самые маленькие дети. Самому старшему из пострадавших было 86 лет.

Как пояснила представитель СНМП, проблемы со здоровьем из-за жары возникают при длительном пребывании на солнце и недостаточном употреблении жидкости. СНМП призвала людей в жаркую погоду позаботиться о себе и своих близких — пить много жидкости, и не находиться подолгу под прямыми солнечными лучами.

Как отмечают синоптики, сегодня, 27 июня, в Латвии станет значительно прохладней, и температура воздуха прогреется до +21, +26 градусов. Также на большей части территории страны ожидаются дожди.