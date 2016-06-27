Таллин, 27 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Для Европы после референдума в Великобритании наступает период неопределенности, потому что сейчас никто не может сказать с уверенностью, что будет дальше как с самой Великобританией, так и Европейским союзом. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на эстонского политолога Рейна Тоомла.

ИА REGNUM ЕС

По его словам, многое будет зависеть от того, как поступит британское правительство. Эксперт пояснил, что возможности для маневра Кабинету министров придает зыбкое преимущество сторонников выхода из ЕС: «Если бы это соотношение голосов было 60% на 40%, то у правительства не было выхода, кроме как сделать так, как велит народ. Но нынешнее соотношение голосов 52% против 48% позволяет правительству иметь маленькую, но возможность сказать, что цифры почти одинаковые и, может быть, легче будет остаться в ЕС».

Для Эстонии итоги референдума стали «очень и очень плохой новостью», добавил Тоомла: «Мы — маленькая страна, особенно в экономическом плане, и для Эстонии важно, чтобы основные рынки ЕС оставались свободными, так как в страны союза экспортируется более 60% того, что в Эстонии производится».

Евроскептик, парламентарий от правящей праволиберальной Реформистской партии Игорь Грязин, комментируя решение жителей Великобритании о выходе из ЕС, сказал, что результаты референдума могли бы стать «будильником для Брюсселя». По словам политика, единственное, что может спасти союз, «это возвращение к своим изначальным ценностям — таким, как права человека, экономическая свобода и христианские ценности». Для Соединенного Королевства выход из ЕС никаких отрицательных последствий не сулит, считает Грязин.

Депутат парламента Эстонии от Союза правых партий «Отечество — Республика» Калле Муули объяснил результаты референдума в Великобритании нынешним составом Европейской комиссии, которая «проводит неприемлемую для многих стран ЕС политику по отношению к беженцам»: «Проблема не в Великобритании, проблема в Европейском союзе».

Он прямо обвинил европарламентариев от Эстонии, в частности, бывшего главу МИД и члена правящей Реформистской партии Урмаса Паэта, в том, что те ищут виновных в Великобритании и не хотят признать собственной вины: «Наши евродепутаты — и особенно Урмас Паэт — могли бы, наконец, прекратить упрекать премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона за ситуацию, в которой оказалась Великобритания. Это вы довели Европейский союз до того, что один из его учредителей решил покинуть сообщество. Вы утвердили в должности руководителей Еврокомиссии, которые в течение полутора лет не сумели найти ни малейшего удовлетворительного решения».

В свою очередь, европарламентарий Урмас Паэт убежден, что «вероятность разделения Великобритании теперь становится все очевиднее»: «Все более очевидным становится тот факт, что проведение референдума и решение выйти из ЕС может привести к разделению самой Великобритании».

Председатель парламентской комиссии по обороне Эстонии, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсон считает, что «испытывать радость по поводу результатов референдума о членстве Великобритании в ЕС можно только вместе с Кремлем». «Радость Москвы по поводу результатов референдума удивления не вызывает, поскольку, чем хуже дела идут у Европейского союза, или шире — у всего западного мира — тем лучше живущей авторитарным имперским подавлением России», — утвреждает Михкельсон. Он добавил, что «Великобритания остается нашим надежным партнером как в НАТО, так и как одна из ведущих держав западного мира. В том числе, и после референдума».

Депутат парламента Эстонии от оппозиционной фракции Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон считает, что Евросоюзу необходимо сменить нынешний политический курс: «Если Европейский союз не сменит свое направление и продолжит идти федералистским курсом, референдумы станут неизбежностью и в других странах. Усилившееся в последние несколько дней давление на британцев с тем, чтобы убедить их остаться в ЕС, только еще больше испортило дело, поскольку ни один народ и ни одна нация не потерпит давления. Если лидеры ЕС этого не захотят понять, то у Европейского союза нет будущего».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас заявил 24 июня, что Европейский союз должен принимать более активные меры для поддержания единства блока после выхода Великобритании из состава ЕС.

23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования, победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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