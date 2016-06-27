Москва, 27 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев возглавит региональную Северо-Кавказскую группу на выборах в Госдуму VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Мельников Александр Валерий Газзаев

«Буду баллотироваться в депутаты Государственной думы… Я возглавляю региональную Северо-Кавказскую группу», — сообщил Газзаев.

В Москве проходит съезд партии «Справедливая Россия». Накануне «Справедливая Россия» приняла решение о приеме Газзаева в члены партии.