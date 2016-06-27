Рига, 27 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Состоявшийся в Великобритании референдум о выходе страны из Европейского союза имеет консультативный характер, так как окончательное решение по данному вопросу должны принять правительство и парламент. Поэтому существует вероятность, что правительство заблокирует результаты референдума, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Paul Townsend Мнение народа ничего не значит. 1968

«Думаю, что в течение ближайших двух лет в ЕС не ожидается никаких изменений в связи с британским референдумом. С юридической точки зрения он еще не имеет значения», — полагает Ринкевич.

По его словам, решение о выходе из ЕС должно принимать правительство. Поэтому теоретически сохраняются шансы на то, что британское правительство заблокирует решение о выходе из ЕС. Вопрос о том, выйдет ли Великобритания из Евросоюза, остается без ответа, потому что сама страна находится в шоке в сфере финансов, политики и безопасности, считает глава МИД.

Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.