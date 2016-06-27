Горно-Алтайск, 27 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. На должность начальника Управления ФСБ России по Республике Алтай назначен Александр Веселев, занимавший до этого должность заместителя начальника Управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

kaluga24.tv Сотрудник ФСБ

Веселев родился 4 ноября 1969 года в Элисте, окончил Калмыцкий государственный университет. С 1995 года проходит службу в органах безопасности, в том числе на руководящих должностях.

Прежний руководитель УФСБ по Республике Алтай Сергей Карамаев, по данным местных СМИ, переведен на работу в центральный аппарат Федеральной службы безопасности в Москву.