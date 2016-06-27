Магас, 27 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В ближайшее время в Ингушетии должна состояться встреча представителей различных течений ислама. На ней пойдет речь о необходимости наладить взаимоотношения между священнослужителями. Об этом заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в соцсети Instagram.

Жан-Леон Жером. Молитва в Каире. 1865

Вопросы, связанные с тем, что происходит в религиозной жизни республики, ингушский лидер обсудил на встрече с известным богословом Исой Цечоевым. «Я проинформировал Ису Цечоева о том, что в ближайшее время мы соберем за один стол представителей всех течений для обсуждения этих вопросов. На встрече надо принять конкретное решение по налаживанию диалога между верующими, и в первую очередь между священнослужителями», — написал Евкуров.

Отметим, в последний год в Ингушетии резко обострилась ситуация в религиозной сфере. Летом прошлого года произошел конфликт республиканского муфтията с одним из неподконтрольных ему имамов Хамзатом Чумаковым. Он вылился в столкновение в мечети в поселке Насыр-Корт, где служит Чумаков. Якобы произошла попытка захвата мечети накануне пятничной молитвы 5 июня. В поселок были введены силы спецназа, в конфликт вынужден был вмешаться глава республики, потребовавший от сторон конфликта прекратить его в целях недопустимости дестабилизации обстановки в регионе.

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Хамзат Чумаков останется имамом мечети в ингушском Насыр-Корте

Напомним, Иса Цечоев, старейший из имамов, противостоящих муфтияту Ингушетии, в начале 1990-х он получил исламское образование в Алжире. Известен прежде всего именно как богослов, не приемлющий «тарикатскую» доктрину. «Тарикаты» — направления суфизма, мистического ислама, основанного на ученичестве у духовного наставника — шейха. Сторонниками суфизма являются руководители муфтията Ингушетии.

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