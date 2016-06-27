Москва, 27 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Москве вечером 27 июня ожидается гроза с сильным дождем и шквалистым ветром, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

Иван Шишкин. Перед грозой. 1884

Непогода ожидается до 22.00 мск. Синоптики прогнозируют грозы с сильным дождем и шквалистое усиление ветра, его скорость составит 12−17 м/с».

В МЧС предупредили, что в результате непогоды возможны повреждения линий электропередач и частичный повал деревьев. Также могут пострадать широкоформатные и слабо укреплённые рекламные конструкции.

Рекомендуется закрывать окна в помещениях, а находясь на улице — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автолюбителям следует быть внимательнее на дороге — возможен промыв грунта и затруднение движения транспорта.