Москва, 27 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Совфед подготовит законопроект о работе детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Нужны законодательные меры, обеспечивающие систему организации детского отдыха», — уверена она.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Детский лагерь

Матвиенко сообщила, что после трагедии в Карелии дала поручение двум профильным комитетам Совфеда, комиссиям координационного совета, соответствующие предложения готовятся. По мнению Матвиенко, «нужен госреестр организаций, кто допущен к организации такого отдыха, должны быть жесткие требования к открытию и существованию лагерей и баз отдыха».

Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. По данным СК, утонули 14 детей.