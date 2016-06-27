Ярославль, 27 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Музыкант Борис Гребенщиков 25 июня выступил перед прохожими на улице Кирова в центре Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. После прогулки по историческому центру певец вместе с другими участниками группы «Аквариум» остановился у импровизированной сцены на главной пешеходной улице города и исполнил несколько своих песен.

фото страницы Бориса Гребенщикова в Facebook Борис Гребенщиков выступает в Ярославле

Посетители кафе и прохожие удивленно наблюдали за происходящим, многие фотографировали «звезду» и выкладывали фотографии в социальных сетях. Борис Гребенщиков приехал в Ярославль и дал официальный концерт в одном из клубов. В городе музыкант довольно частый гость.

Выступления на улицах, подземных переходах и метро не редкость для Бориса Гребенщикова. По подсчетам самого артиста это уже 22-й уличный концерт. Так он поступал во многих других российских и зарубежных городах.