Псков, 27 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона на территории Псковской области зафиксирован 71 лесной пожар на площади около 100 га. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июня, в областном комитете по природопользованию и охране окружающей среды, за последние сутки ликвидирован лесной пожар в Невельском районе площадью 2 га.

Алексей Саврасов. Пожар в лесу (фрагмент). 1883

Общий предварительный ущерб от лесных пожаров оценивается в 161 тыс. рублей.

«Крупных лесных пожаров (площадью 25 га и более) не зафиксировано, ущерба объектам инфраструктуры и имуществу граждан не допущено», — отметили в комитете, подчеркнув, что постоянно наблюдают за лесными участками, пройденными огнем.

В настоящее время на территории земель лесного фонда Псковской области наблюдается средний класс пожарной опасности (третий по пятибалльной шкале), за исключением Бежаницкого района, где класс пожарной опасности выше — четвёртый.