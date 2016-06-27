Москва, 27 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Жаркая погода и кратковременные дожди с грозами ожидаются на территории Москвы с 27 июня по 3 июля, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По прогнозам синоптиков, такая погода будет держаться и в первые дни июля.

ИА REGNUM Жара в городе

«Сегодня, 27 июня, температура остается высокой: днем от +27 до +29 градусов тепла, по области от +25 до +30 градусов тепла. Возможен кратковременный дождь с грозой, — сообщила Паршина. — Получается, что вчерашний день был самым жарким на неделе. Было +32,8 градуса. Нам не хватило лишь 0,8 градуса до абсолютного рекорда. Самым жарким был день 26 июня в 2010 году, когда температура повысилась до +33,6 градусов».

Синоптик отметила, что до конца рабочей недели температура немного понизится. Тем не менее, показатели термометра будут выше нормы на 5 градусов. «Во вторник, 28 июня, в дневное время столбик термометра покажет от +25 до +27 градусов. Ночи остаются теплыми: от +17 до +19 градусов. На неделе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. По нашим расчетам, к выходным будет от +25 до +30 градусов. Первые дни июля будут жаркими», — добавила она.

Напомним, 26 июня в Москве из-за жары был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. Днем столбик термометра преодолел отметку в + 30 градусов. В свою очередь, в связи с погодными условиями депутаты Госдумы РФ и Мосгордумы предлагают сократить рабочий день и смягчить требования к дресс-коду.