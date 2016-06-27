Москва, 27 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В Москве сеть бесплатного Wi-Fi в метро и наземном транспорте объединят до конца лета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Пассажиру будет достаточно один раз зарегистрироваться, а затем устройство будет самостоятельно подключаться к сети при переходе с одного вида транспорта на другой.

severnoe-tushino.mos.ru Wi-Fi

«Мы хотим сделать единую систему регистрации в сети. Если человек один раз зарегистрировался: либо в системе «Мосгортранса», либо в системе метрополитена — то ему не нужна будет повторная верификация», — заявил генеральный директор «Мосгортранса» Евгений Михайлов.

По его словам, осенью будет завершено оборудование всего подвижного состава наземного транспорта столицы передатчиками беспроводного интернета.

«Сейчас 65% подвижного состава оборудовано Wi-Fi. К ноябрю будет 100%. Среднее время, которое проводит пассажир в сети беспроводного интернета — от 10 до 30 минут», — уточнил Михайлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года в столице появились первые автобусы с бесплатным доступом к интернету. Так, точки доступа в сеть начали работать в полуэкспрессах № 902 и 904, на ночном автобусе № Н1 и маршруте № 1002, действующем в Новой Москве.

Wi-Fi в столичном метро заработал в декабре 2014 года. В целом 25% пассажиров пользуются интернетом подземки.