Москва, 27 июня, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Российский спортсмен Михаил Южный поднялся на три позиции в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заняв на этой неделе 70-ю строчку. Как сообщает «Р-Спорт», теннисисту из РФ удалось набрать 753 очка.

Carine06 Михаил Южный

Отметим, что в топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучший среди российских спортсменов Андрей Кузнецов занимает 42-е место.

Рейтинг АТР:

1 (1). Новак Джокович (Сербия)

2 (2). Энди Маррей (Великобритания)

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария)

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания)

5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария)

6 (6). Кэй Нисикори (Япония)

7 (7). Милош Раонич (Канада)

8 (8). Доминик Тим (Австрия)

9 (9). Томаш Бердых (Чехия)

10 (10). Ришар Гаске (Франция)

42 (42). Андрей Кузнецов (Россия)

70 (73). Михаил Южный (Россия).