Южный поднялся на 70-е место в рейтинге ATP
Москва, 27 июня, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Российский спортсмен Михаил Южный поднялся на три позиции в обновленной версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заняв на этой неделе 70-ю строчку. Как сообщает «Р-Спорт», теннисисту из РФ удалось набрать 753 очка.
Отметим, что в топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лучший среди российских спортсменов Андрей Кузнецов занимает 42-е место.
Рейтинг АТР:
1 (1). Новак Джокович (Сербия)
2 (2). Энди Маррей (Великобритания)
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария)
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания)
5 (5). Станислас Вавринка (Швейцария)
6 (6). Кэй Нисикори (Япония)
7 (7). Милош Раонич (Канада)
8 (8). Доминик Тим (Австрия)
9 (9). Томаш Бердых (Чехия)
10 (10). Ришар Гаске (Франция)
42 (42). Андрей Кузнецов (Россия)
70 (73). Михаил Южный (Россия).