Мурманск, 27 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Мурманской области долги за отопление имеют более 110 бюджетных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Мурманэнергосбыт».

baikalfinans.com Долг за отопление

«Большинство из них — детские сады, образовательные организации, учреждения культуры, администрации и их подразделения, — отметили в организации. — АО «МЭС» составило рейтинг должников среди бюджетных организаций, подведомственных администрациям населённых пунктов и районов. Всего в списке — более 110 неплательщиков. Общая сумма задолженности превысила 180 млн рублей».

При этом, как подчеркнули в Мурманэнергосбыте, по обращениям самих учреждений и администраций, летом отопительный сезон был продолжен для 55 социально-значимых объектов.

Напомним, АО «Мурманэнергосбыт» — одно из крупнейших предприятий теплоэнергетической отрасли областного центра. Услугами Мурманэнергосбыта ежедневно пользуются жители Ленинского округа Мурманска, а также значительная часть потребителей области, включая предприятия и организации.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, АО «МЭС» направило в адрес глав 18 муниципальных образований Мурманской области уведомления о просроченной задолженности бюджетных учреждений. Отметим, долги — «больная» тема для ресурсников Мурманской области. Только жители Североморска, по информации ИА REGNUM, задолжали «Мурманэнергосбыту» за тепло более миллиарда рублей.