Вологда, 27 июня, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Фестиваль «Голоса истории» стартовал на Вологодчине. В течение этой недели жители и гости Вологодчины увидят 15 спектаклей и один концерт в исполнении театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Орла, Петрозаводска, Нижнего Новгорода и Элисты.

alexandria Актер театра

Смета XIII международного театрального фестиваля «Голоса истории» составила 13 миллионов рублей. Девять миллионов из этой суммы — средства регионального бюджета. Четыре миллиона рублей выделило Министерство культуры РФ. Некоторые расходы взяли на себя спонсоры. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает с круглого стола, посвященного проведению фестиваля.

«В этом году фестиваль особый — ему исполняется 25 лет. Фестиваль будет проходит на трех основных площадках: Вологда, Череповец и Кириллов, который стал новой площадкой. В программе фестиваля 14 театров, представляющих 7 регионов России», — цитирует корреспондент ИА REGNUM замгубернатора Вологодчины Олега Васильева.

Центральная площадка фестиваля расположится в Консисторском дворике Вологодского кремля. Здесь установлены зрительные ряды на 700 мест. В Череповце фестивальные мероприятия состоятся в усадьбе Гальских. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике местом проведения спектаклей и концертов станет территория Нового города.

Удачи фестивалю пожелал заместитель министра культуры России Александр Журавский, специально приехавший в Вологду на открытие «Голосов истории».

«Безусловно, очень крепкая и богатая программа фестиваля. В частности, здесь собрались 5 ведущих коллективов Санкт-Петербурга. Кстати, мы поддержали приезд сюда РАМТа с прекрасным спектаклем «Нюрнберг», таким социальным высказыванием, размышлением о совести, времени и истории. Стоит отметить, что мы находимся в преддверии эпохального празднования — 450 лет исполняется Вологодскому кремлю, как раз в стенах которого проходят на открытых площадках фестивальные показы», — заявил замминистра культуры РФ Александр Журавский.

По словам Журавского, федеральный бюджет будет и дальше поддерживать фестиваль «Голоса истории».

«Вологодский кремль, как главная театральная площадка фестиваля, привлекает большое внимание всего театрального сообщества страны. Большая честь для любого театра страны, и даже столичного, принимать участие в программе фестиваля «Голоса истории», — рассказал художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин.

В конкурсной программе фестиваля десять спектаклей. Три из них — «Дубровский», «Святая обитель» и «Любка» покажут театры Вологды. Впервые за 25 лет существования фестиваля во внеконкурсной программе выступит Вологодский театр кукол «Теремок». Он покажет спектакль «Повесть о Дионисии-иконнике».

Добавим, что за четверть века на Вологодчине в рамках фестиваля было показано более 150 спектаклей 80 театров из 30 городов России, Белоруссии, Германии, Греции, Италии, Польши, Словакии, Украины и США.