Вашингтон, 27 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Лидер американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер объявил, что музыкальный коллектив отправляется в свой прощальный тур: через 46 лет совместной работы группа распадается, сообщает NME.

Julio Aprea Стивен Тайлер и Джо Перри

«Мы отправляемся в прощальный тур, но только потому, что пришло время. Я люблю эту группу, действительно люблю», — сказал Тайлер.

Вокалист Aerosmith уточнил, что группа, по всей видимости, перестанет существовать в следующем году. Он отметил, что в настоящее время осталось лишь две рок-группы в первоначальном составе — это Aerosmith и британская группа The Rolling Stones.

Американская рок-группа образовалась в 1970 году. Известна такими хитами как «Cryin», «Amazing» и «Crazy».