Владимир, 27 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. 237 нарушений законодательства было выявлено в результате прокурорских проверок детских оздоровительных лагерей во Владимирской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, всего было внесено 63 представления и возбуждено два дела об административных правонарушениях.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Товарищ Дынин «отчислен» из детского лагеря

В большинстве случаев речь идет о несоблюдении требований пожарной безопасности, кроме того были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей.

«В наличии имелись продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность, выявлены нарушения требований к суточным пробам продуктов, а также продукты с истекшим сроком годности, фактический рацион питания не соответствовал утвержденному примерному меню», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в некоторых лагерях не было достаточного количества медицинских работников, а где-то прокуроры нашли даже просроченные лекарства.

Проверка проводилась в мае-июне 2016 года.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня на озере Сямозеро в Карелии утонули 14 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Поездка была организована лагерем «Парк-отель «Сямозеро», несмотря на предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях. После трагедии во всех регионах проводятся повторные проверки детских лагерей.