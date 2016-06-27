Ярославль, 27 июня, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля готова выделить под легальные граффити около 30 мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Управлении по молодежной политике мэрии города.

граффити «Князь Владимир — Креститель Руси» в Ярославле

Любой желающий может по электронной почте прислать в мэрию макет своего граффити. Если его заявка одобрена, то художник получает определенное место на стене или заборе для своего рисунка. В основном это заборы промышленных предприятий, подстанции и фасады зданий. Это не только легализация граффити, но и профилактика вандализма, считают в мэрии Ярославля.

«Мы предоставляем места в том районе, где уличные художники сами хотят. Им не надо будет согласовывать в 2−3 инстанциях, все значительно упрощается. Даже район они сами выбирают. Мы подобрали по 4−5 мест в каждом районе. Нам важно знать, что это не хулиганы. Сами места мы не раскрываем, иначе любой может прийти и нарисовать, а тем кто согласовали уже места не останется. Когда заполняется заявка с макетом, то человек может прийти к нам и мы покажем ему варианты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист Управления по молодежной политике мэрии Ярославля Эльмира Нимонова.

В мэрии Ярославля подчеркивают, что приоритетному согласованию и рассмотрению не подлежат рисунки, содержащие оскорбительные надписи или сюжеты, пропагандирующие насилие, экстремизм, содержащие ненормативную лексику. Приветствуются макеты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, демонстрирующие сцены жизни города, его виды, достижения, историю, отражающие эпизоды современной истории России, города Ярославля.